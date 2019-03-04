بينها القاهرة.. "تبنؤ الفيضان" يعلن بالخرائط أماكن سقوط الأمطار لـ72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري، توقعات وأماكن سقوط الأمطار، من اليوم الاثنين وإلى الأربعاء المقبل.

وحسب بيان، الاثنين، توقع المركز هطول أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من محافظة مطروح، تقل شدتها على السواحل الشمالية والقاهرة ومحافظات الوجه البحري.

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ونشر المركز، عبر صفحته على "فيسبوك"، الاثنين، خرائط أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من اليوم 4 مارس وحتى 6 مارس المقبل.

وتوقع المركز، سقوط أمطار غزيرة، غدا الثلاثاء، على السواحل الشمالية وأجزاء من خليج السويس، وتقل شدتها على سيناء ومحافظات الوجه البحري والقاهرة، وقد تصل إلى شمال الصعيد.

وقال المركز، إن فرص سقوط أمطار تقل بعد غد الأربعاء، على جميع محافظات مصر.