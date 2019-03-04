مصر | مصادرة 270 طربة حشيش و3 آلاف قرص مخدر خلال حملات بالاسكندرية والقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادرة 270 طربة حشيش و3 آلاف قرص مخدر خلال حملات بالاسكندرية والقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات مكبرة لضبط الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن (الإسكندرية، القاهرة) وقطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط مسجل شقى خطر مخدرات لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية ذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه بالقرب من مسكنه وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول).

كما ضبط عاطل لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى وبحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول).

كما استهدفت أجهزة الأمن، شخصين تخصصا فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، حيث تم ضبطهما حال تواجدهما بالقرب من ميدان ركن فاروق - بدائرة القسم، وبحوزته ( 3000 قرص مخدر لعقار الترامادول، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.