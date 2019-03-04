مصر | الأمن العام يسقط أخطر تشكيل عصابى لسرقة بطاريات "شبكات المحمول"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن العام يسقط أخطر تشكيل عصابى لسرقة بطاريات "شبكات المحمول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط اثنين من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة بطاريات أبراج تقوية شبكات المحمول بمناطق الوجه البحري، اعترفا بسرقة 140 بطارية وإعادة المسروقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمديرية بقيام "وائل ش. ع" والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا، "محمد إ. ح"- ومُقيمان بالقاهرة وآخران هاربان مقيمان بمحافظة القليوبية؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة البطاريات الخاصة بأبراج تقوية شبكات المحمول، مُتخذين من بعض محافظات الوجه البحرى مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، واعتزامهم التصرف فى متحصلات جرائمهم لدى أحد عملائهم - بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

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عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة وأسفرت عن ضبط الأول والثانى حال استقلالهما سيارة نقل قيادة المتهم الأول وبحوزتهما (38 بطارية خاصة بتقوية أبراج شبكات المحمول ).

بمواجهتهما اعترفا باشتراكهما مع المتهمان الهاربَين فى ممارسة نشاطهما الإجرامي وقيامهم بسرقة 102 بطارية من ذات النوع، والتصرف فيها بالبيع لدى إثنين من عملائهما عطا ع. م- صاحب محل بطاريات،حافظ ع. ى- كهربائي سيارات تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.

باستكمال الفحص والتنسيق مع الجهات المعنية حضر مندوبى شركتى محمول وتعرفا على المضبوطات من خلال الرقم الكودى وأضافا بأنه مُبلغ بسرقتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.