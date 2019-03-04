مصر | شرطة المرافق ترفع 2016 حالة اشغالات بالجيزة

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وأسفرت تلك الحملة عن ضبط791 كرسي، 82 قلب شيشة – 88 ترابيزة، 14 ثلاجة، 29 اعلان بدون ترخيص، 7 عربة متنوعة، 50 استاند، 17 شمسية، 303 سيخ حديد – 4 غرزة شاي، 99 طقطوقة، 26 ميزان متنوعة،301 عرق خشب، 6 تابلوة خشب، 17 حاجز حديدي، 51 اوتاد وسلاسل- 20 محضر تنظيم – 66 محضر اشغال – 66 اشغال طريق- 6 كوريك، 20اسطوانة غاز، 16 تروللي – 20 أسطوانة، 29 اعلان بدون ترخيص، 6 تروسيكل – 1 مدررج فاكهة، 5 قرار غلق وتشميع).

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكز الهرم، اول أكتوبر، العمرانية، الدقي، العجوزة، حي جنوب، حي شمال، المنطقة الاثرية، مركزي منشأة القناطر، أبو النمرس.

وبلغ إجمالي المخالفات 2016 مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

