مصر | تأجيل محاكمة ممرض هتك عرض مريضة بمستشفى الدمرداش لـ 9 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة ممرض هتك عرض مريضة بمستشفى الدمرداش لـ 9 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، محاكمة ممرض بقسم الجراحة بمستشفى الدمرداش، تورط في هتك عرض طالبة في أثناء تواجدها داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى عقب إجراء جراحة، إلى جلسة 9 أبريل؛ للمرافعة.

أمر المستشار أحمد الأبرق، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، إحالة «عبد الرحمن. م. ع»، ٢٥ عاما، ممرض بقسم الجراحة بمستشفى الدمرداش، إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لنظر محاكمته في تورطه بهتك عرض طالبة أثناء تواجدها داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى عقب إجراء جراحة.

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وتبين من أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها «ياسمين. م. س»، ١٧ عاما، طالبة، وذلك بغير قوة أو تهديد، مع إن عمرها لا يتجاوز الثامنة عشر عامًا، بأن ضمها إلى جسده واستطالت يده موطن عفتها، ولامس ظهرها وعنقها حال كونه مسئول عن ملاحظة حالتها أثناء تواجدها داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الدمرداش.

كما تحرش المتهم بالفتاة بأن وجه لها ألفاظ تحمل إيحاءات جنسية بالقول والفعل الغرض منها الحصول على متعة جنسية ومنفعة.

وبذلك يكون المتهم ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد أرقام ٢٧٦ ٢، ٢٦٩، ٢٧٩، ٣٠٦ مكرر من قانون العقوبات، والمادة ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بقانون الطفل ومن ثم وجب إحالته إلى محكمة الجنايات.