مصر | النيابة تتسلم محضر إثبات حالة لسائحة عقرها كلب ضال بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تتسلم محضر إثبات حالة لسائحة عقرها كلب ضال بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت نيابة مصر القديمة، محضر إثبات حالة من مستشفى العام، يفيد إصابة سائحة أثناء وجودها في جولة سياحية في منطقة مسجد عمرو بن العاص.

وتبين من المحضر أنه أثناء خروج فوج سياحي أثناء زيارة مسجد عمرو بن العاص، عقر كلب ضال سائحة صينية الجنسية، وإصابتها بجرح غائر في الساق، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وهناك تم تحرير محضر إثبات حالة، مع تقديم الرعاية الصحية لها وتماثلها للشفاء.

كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى إخطارًا يفيد إصابة سيدة أجنبية الجنسية أثناء تواجدها بمحيط مسجد عمرو بن العاص، وتم نقلها للمستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في "عنف الطالبية" لـ10 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه بأحداث العنف التي وقعت في منطقة الطالبية في أغسطس من عام 2014 والمعروفة بـ "أحداث عنف الطالبية" إلى جلسة 10 مارس للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وسكرتارية عمر عاشور.

وكانت المحكمة عاقبت متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و6 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر والتحريض على العنف بالطالبية.