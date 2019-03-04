مصر | تحرير 4109 مخالفة مرورية في حملات بالجيزة

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 4109 مخالفة مرورية تنوعت في ضبط 1426 مخالفة انتظار خاطئ، 55 بدون قيادة، 42 بدون تسيير، 563 متنوع، 1662 نـمــوذج 125، 50 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 34 الصلاحية الفنية، 18 حجز توك توك، 48) عدم استخدام حزام الأمان، 10 حملة سرفيس، 141 التصالح الفوري، 14 ملصقات ومتعلقات، 9 زجاج فاميه، 90 تجاوز السرعة المقررة قانونا ( الرادار ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

سقوط عصابة التزوير في الجيزة

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تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء هشام عامر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور من ضبط كلا من محمد.ع.م ع 44 سنة، بدون عمل ومقيم البراجيل الجيزة، يحي.ه.ك.م 60 سنة عاطل ومقيم البراجيل الجيزة ويتخذان من منزلهما مقرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبتفتيش محل سكن المتهمان عثر على 90 خاتم مكربن لجهات حكومية مختلفة، 57 طابع بريدي منسوب لجهات مختلفة، 51 ايصال سحب لإدارات مرور مختلفة ممهورة بالأختام وخالية من البيانات، 48 نموذج لمجسم دمغة مصر، 37 أكلاشية مكربن بأسماء مختلفة، 18تصريح مؤقت ورقي خالي من البيانات، 13 توكيل بيع مركبة خالي من البيانات، 12 تصريح مشروع سيارات السرفيس منسوب لمحافظة الجيزة خالي من البيانات، 11 مستخرج رسمي بيان نجاح خالي من البيانات، 8 صور ضوئية لمجسم أكلاشية.

كما تم ضبط 8 صورة ضوئية لمجسم أختام شعار الجمهورية 6 تصريح قيادة مؤقت ورقي خالي من البيانات، 6 توكيل عام قضايا خالي من البيانات، 4 شهادة محو أمية خالية من البيانات، 4 شهادة طلاق خالية من البيانات، 4 مجسم لتصريح قيادة خالية من البيانات، 3 شهادة مؤقتة منسوبة لوزارة التعليم العالي خالية من البيانات، 2 تصريح قيادة مدون بها بيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، 2 تصريح تسيير مؤقت ورقي مدونة بالبيانات، 2 مستخرج رسمي نجاح وممهورة بخاتم شعار الجمهورية خالي البيانات، 3 مستخرج رسمي نجاح مدون البيانات، 3 شهادة ميلاد لأشخاص مختلفة خالية من البيانات، 2 شهادة بيانات فك ضبط خالية من البيانات.

وضبط 2 شهادة منسوبه لجامعة القاهرة مدون بها البيانات، 2 تقرير طبي خالي من البيانات، 2 اثبات قيد مدون بالبيانات، 2 تقرير طبي منسوب لمستشفى القصر العيني ممهورة بالأختام خالية من البيانات، 2 شهادة صحية منسوبة لمستشفى امبابة بها بيانات وممهورة بالأختام، 2 توكيل خاص خالي من البيانات، رخصة قيادة مؤمنة يشتبه في كونها مزورة، رخصة تسيير دراجة نارية رقم ط س 7713 خاصة بالمتهم الثاني يشتبه في كونها مزورة، توكيل رسمي عام خالي من البيانات ممهور بخاتم شعار الجمهورية، صورة قيد الميلاد مزيلة بالأختام وخالية من البيانات.

وامر اللواء عصام شادي مدير الادارة العامة للمرور بعرض المتهم والمضبوطات علي النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم قانونا،