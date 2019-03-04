مصر | سقوط تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواد البترولية بالقليوبية

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أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ والمُعينة خدمة تأمين القطاع الثانى بطريق بنهاشبرا الحر، اشتبهت فى سيارة حال توقفها وسيرها ببطء بجانب الطريق وباستيقاف قائدها لفحصه والسيارة تبين أنه يدعى محمد ع. إ- سن 31 ومُقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، سبق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات، سرقة " ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد"، وبحوزته (بندقية آلية- 3خزن- 80 طلقة لذات العيار- مبلغ مالى، وبمناقشته اعترف باشتراكه مع كلٍ من:

"محمد ف. إ 25 سنة. سعيد م.س 32 سنة "له معلومات جنائية" مُقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب، وآخر مُقيم دائرة قسم الزاوية بالقاهرة، بسرقة أحد خطوط أنابيب البترول بدائرة مركز شرطة قليوب، وأنه كان يقوم بتأمين الطريق المُشار إليه بالسيارة المضبوطة والسلاح النارى.

على الفور تم إخطار الجهات المعنية وبالانتقال بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية للطريق المُشار إليه، وتبين هروب المتهمين وأمكن ضبط، سيارة نقل أعلاها تنك بداخله حوالي 800 لتر سولار - دراجة نارية بدون لوحات معدنية) والأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جارى ملاحقة باقى المتهمين والعمل على ضبطهم والوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامي.

النيابة تأمر بحبس المتهم بذبح سائق "توك توك" بالسلام 4 أيام

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أمرت نيابة السلام بحبس المتهم بقتل سائق "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثاني، نجحت في القبض على المتهم بقتل سائق توك توك، وذبحه وإلقاء جثته خلف مدرسة خاصة بالنهضة، وذلك بعد مرور نحو شهر على حدوث الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من الأهالي، مفاده العثور على جثة ملقاة بجوار إحدى المدارس بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ.

وأوضحت التحقيقات، أن المجنى عليه يدعى " مسعود"، يعمل مدرس، وسائق "توك توك" بمدينة السلام، وفقد حياته بعد اعتداء بالأسلحة البيضاء لسرقة " التوك توك" الخاص به، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط الجناة بعد تفريغ كاميرات المراقبة، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام ثاني، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثه "مصطفي م" سائق "توكتوك" مقتولا وملقي بأحد الشوارع، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.