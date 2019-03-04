مصر | اعتماد نظام الشباك الواحد في افتتاح مكتبي توثيق صفط اللبن والبساتين

أناب المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، في افتتاح مكتب توثيق صفط اللبن بمحافظة الجيزة ومكتب توثيق البساتين بمحافظه القاهرة.

وقد جاءت هذه الافتتاحات الجديدة تخفيفًا للعبء على المواطنين فى مناطق تتسم بالكثافة السكانية العالية، كما تم اعتماد نظام الشباك الواحد للعمل بكل من المكتبين لما يساهم به هذا النظام في الحد من التكدس والزحام واختصار الوقت والإجراءات، نظرا لانه نظام مميكن بالكامل ومزود بخدمات النداء الآلى والبصمة الالكترونية.

وجدير بالذكر، أن إنشاء مكتب توثيق صفط اللبن قد جاء بالتعاون بين وزرارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة ومجلس إدارة الجمعية الزراعية بصفط اللبن وأهالي المنطقة من جهة أخرى، اذ قامت الجمعية والأهالي بتوفير المقر والتجهيزات الانشائية وفق المواصفات المطلوبة في حين قامت الوزارة بتجهيز المقر عقب ذلك بالأثاث والأجهزة والنظام المميكن وفريق العمل، وهى صوره من صور التعاون بين المواطنين واجهزه الدولة، وفى ذات السياق جاء افتتاح مكتب توثيق البساتين على ذات النسق بالتعاون مع عضو مجلس النواب عن الدائرة.