أخبار مصر | وزيرة الصحة: الدقهلية تتجاوز المستهدف اليومي من مسح فيروس سي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح مليون و614 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس وحتى مساء أمس الأحد.

وأوضحت أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ27 محافظة وصل إلى 32 مليون و 500 ألف و482 مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

Advertisements

وأضافت أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالاً منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 143% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

وأكدت أن الدقهلية سجلت أعلى إقبال بتردد 456 ألف و741 مواطن بنسبة تحقيق 218% من المستهدف اليومي، تليها الشرقية بتردد 343 ألف و227 مواطن، ثم محافظة الجيزة 272 ألف و327 مواطن، والغربية سجلت تردد 207 ألف و617 مواطن، ثم المنيا 191 ألف و352 مواطناً، تليها محافظة قنا بتردد 124 ألف و187 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 19 ألفًا و381 مواطنًا.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.