أخبار مصر | مصادر: فحص 1.6 مليون مواطن في المرحلة الثالثة لمسح فيروس "سي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: فحص 1.6 مليون مواطن في المرحلة الثالثة لمسح فيروس "سي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح مليون و614 ألفا و832 مواطنًا، بالمحافظات الـ7، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس "سي" والكشف على الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالي، وحتى الساعة التاسعة مساء أمس الأحد.

وأكدت المصادر، في تصريحات إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين، أن إجمالى ماتم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، فى الـ 27 محافظة وصل إلى 32 مليونا و499 ألفا و832 مواطنًا، لافتة إلى صرف العلاج بالمجان لمن يثبت إصابته، وذلك بمختلف المستشفيات التي أعلنتها الحملة مسبقًا.

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كانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الإنتهاء من مسح مليون و2683 مواطنا، بالمحافظات الـ7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ إنطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالى وحتى مساء أمس السبت.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى ماتم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، فى الـ 27 محافظة وصل إلى 31 مليون و 885 ألف مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن يثبت إصابته.

وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول أمس، إقبالا منقطع النظير فى نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 133% من المستهدف اليومى بجميع المحافظات، مشيدة بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتى استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصا من الفرق الطبية على الإنتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين علي المبادرة.