أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: 70% من شكاوى "صوتك مسموع" خاصة بالقمامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: 70% من شكاوى "صوتك مسموع" خاصة بالقمامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة أطلقت عدد من المبادرات فيما يخص مشكلة القمامة لحلها وتشجيع المواطنين لعرض السلبيات لتقويمها بصورة سريعة وتنفيذ خطط سريعة لدعم منظومة النظافة.

وأضاف "شعراوي" أن مبادرة صوتك مسموع والتي أطلقتها الوزارة تلقت ٨ الاف شكوي ٧٠ ٪، منها خاصة بالقمامة، مؤكدًا استجابة السادة المحافظين لحل هذه الشكاوي من خلال الصفحة الرسمية للمبادرة والخط الساخن ورسائل الواتساب.

وتابع أن مجلس الوزراء أشاد بفكرة مبادرة صوتك مسموع ودورها في رفع كمية كبيرة من التراكمات التاريخية بالمحافظات.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكد أن الدولة المصرية، وفي إطار التزاماتها الدستورية وتكليفات القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية التعامل مع المخلفات الصلبة.

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وأشار شعراوي إلى أن برنامج الحكومة يعكس هذا الاهتمام بشكل واضح، حيث يستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئيًا.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن البرنامج يستهدف أيضًا رفع كفاءة منظومة القمامة، وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة من خلال توريد معدات النظافة المتنوعة وتنفيذ المحطات الوسيطة، ومصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن القيادة السياسية كلفت الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ببحث الموضوع واتخاذ حلول قابلة للتنفيذ علي ارض الواقع خاصة في ظل وجود تراكمات تاريخية للقمامة، لافتًا إلى أنه تم إجراء دراسات علمية لعمل منظومة شاملة بالتنسيق مع الجامعات والمحافظين، وتم عقد عدة اجتماعات مع المحافظين لتدقيق البيانات على أرض الواقع في ظل بعض الآليات التي قامت بها الحكومة لتسهيل جمع القمامة والتراكمات التاريخية التي وصلت الي حوالي ٢٠ مليون طن.

وأشار شعراوي إلى أن المحافظات قامت برفع ٣ ملايين طن قمامة من الشوارع بعد حركة المحافظين الأخيرة، بالإضافة إلى تعيين ١٢٠ قيادة محلية جديدة مما أسهم في تحسين منظومة النظافة بالمحافظات.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الندوة الدولية لإدارة المخلفات الصلبة التي نظمتها الوزارة اليوم بالتعاون مع آلية الدعم الفنى وتبادل المعلومات TAIEX بالاتحاد الاوروبي وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وقيادات وزارة البيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz وسكرتيري عموم محافظات القليوبية ومطروح ورؤساء هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة ومديري ادارة المخلفات الصلبة بالغربية والدقهلية والإسكندرية وكفر الشيخ وعدد من شركات القطاع الخاص.