أخبار مصر | "الصيادلة": استمرار تلقى طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة": استمرار تلقى طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات نقابة الصيادلة عملها لليوم الثانى على التوالى، فى تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة وكافة مقاعد النقابات الفرعية.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على منصب النقيب العام لصيادلة مصر والـ 12 مقعد الخاص بمجلس النقابة العامة، بينما تفتح مقار النقابات الفرعية أبوابها أمام الراغبين فى الترشح على منصب النقيب الفرعى وكافة مقاعد المجالس الفرعية.

وأضافت أن الأوراق المطلوبة للترشح هى صورة كارنية النقابة، وصورة البطاقة الشخصية، وإيصال رسم الترشح بقيمة 1جنية، وسيكون آخر يوم لتلقى طلبات الترشح الثلاثاء 12مارس، وسيكون إعلان القوائم الأولية من الأربعاء 13مارس إلى الجمعة 15مارس، والتنازلات من السبت 16مارس إلى الاثنين 18مارس، وسيتم إعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19مارس إلى الخميس 21مارس، وبالنسبة للطعون فتبدأ من يوم الجمعة 22مارس إلى الأحد 24 مارس، وسيكون النظر فيها وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الاثنين 25مارس الى الخميس 28 مارس.

يذكر أنه فى اليوم الأول لفتح باب تلقى طلبات الترشيح لمقاعد النقابة العامة ال13وصل أعداد المرشحين لـ57 مرشح من بينهم 6 مرشحين على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، كما وصل عدد المرشحين بالمحافظات 233مرشح وذلك على 195 مقعدا.