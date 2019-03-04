أخبار مصر | رئيس جامعة القاهرة: أطلقنا مشروعًا لتطوير العقل المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة القاهرة: أطلقنا مشروعًا لتطوير العقل المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن التعليم هو الشغل الشاغل للقيادة السياسية الآن، موضحا بأن تطوير التعليم هو الطريق الوحيد لإحداث التقدم، فهناك مشاكل في تطوير نظام التعليم في مصر تكمن في العقل المستقل.

وأضاف الخشت - خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يحمل عنوان «تطوير التعليم.. التحديات وآفاق النجاح»، ويقام تحت رعاية د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه مؤسسة «أخبار اليوم»، بالتعاون مع جامعة القاهرة - أن جامعة القاهرة أطلقت مشروعًا لتطوير العقل المصري وهو «العلم من أجل العلم»، ولن نوافق على أي مشروع بحثي لم يقدم حلول للمشكلات، مشيرا إلى أن أحد مشاكل التعليم في مصر هو الالتزام بالإجابة النموذجية، والتي يجب تغييرها لتنوع طرف التفكير، وأن جامعة القاهرة حققت تقدم بنسبة 100% مقارنة بعام 2017 وفقا للمراكز البحثية المتخصصة.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، أن إصلاح التعليم يتطلب 3 خطوات وهما: "تغيير طرق التفكير، وإصلاح علم أصول الدين حتى تكون رؤية العلم في العلوم الكونية قريبة، فيجب تكويم منظومة جديدة لإحداث التقدم، فلا تنمية اقتصادية إلا بتطوير العقل المصري، فبناء الإنسان هو أساس كل نهضة وتقدم، وهو ما نعمل عليه حاليا في جامعة القاهرة.