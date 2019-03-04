أخبار مصر | وزير التعليم: أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة يحولون أولادهم إلى "الحكومية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة يحولون أولادهم إلى "الحكومية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن لابد وأن أولياء الأمور يتفهمون أن جيل أولادهم الحالي جيل مختلف، مشيرًا إلى أن جميع الأخطاء الحالية التي ينتج عنها كوارث كبيرة تكون نتيجة الأخطاء البشرية.
مشيرًا إلى أن واقعة حادث قطار محطة مصر نتج عن الخطأ البشري في المقام الأول، وكل الكوارث تكون نتيجة الخطأ البشري وغياب المهارات ونحاول حاليًا بناء أشخاص لديهم قدرة على التعلم ويكون ذات مستقبل أفضل ومشرق ومدرب على التكنولوجيا جيدًا خلال تطبيق نظام التعليم الجديد.
وحول تخوفات أولياء الأمور قال وزير التربية والتعليم أن التخوفات هي التي تعطل التطوير، مشيرًا إلى أن المديريات على مستوي المحافظات بدأت تستقبل قوائم بتحويل أولياء الأمور طلابهم من المدارس الخاصة والدولية إلى المدارس الحكومية.
وانطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر «التعليم في مصر» بدورته الثانية، اليوم الإثنين 4 مارس، التي تحمل عنوان «تطوير التعليم.. التحديات وآفاق النجاح»، تحت رعاية د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه مؤسسة «أخبار اليوم»، بالتعاون مع جامعة القاهرة.
ويشهد المؤتمر حضور وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي، ووزير التعليم العالي د.خالد عبدالغفار، ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ووزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة، ووزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، ووزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي، ومكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس جامعة القاهرة د.محمد عثمان الخشت، والكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم.
وبدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي تم خلاله استعراض توصيات مؤتمر «التعليم في مصر» الأول وما تم تنفيذه من توصياته.
ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه المشروع القومي لتطوير التعليم، كما يناقش آليات تطور العقل المصري ودوره في إصلاح التعليم.
ويهدف مؤتمر «التعليم في مصر» في دورته الثانية، إلى المساهمة في زيادة إيقاع عملية تطوير التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ومساندة عملية الإصلاح.