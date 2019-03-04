أخبار مصر | وزير التعليم: أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة يحولون أولادهم إلى "الحكومية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة يحولون أولادهم إلى "الحكومية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأشار وزير التربية والتعليم خلال كلمته بمؤتمر "أخبار اليوم"، أن في خلال عاميين حققنا كثيرًا على أرض الواقع، ودعا الجميع لزيارة مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس، حيث أن هؤلاء الطلاب يدرسون مناهج جديدة بطرق جديدة.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التقسيمة الخاصة بالتعليم من 100 عام ليست قرآن ولابد من تغيرها، مشيرًا إلى أن أجيال النظام الجديد محظوظين بتنوع التخصصات بعيدًا عن الجغرافيا والدراسات والعلوم.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن لابد وأن أولياء الأمور يتفهمون أن جيل أولادهم الحالي جيل مختلف، مشيرًا إلى أن جميع الأخطاء الحالية التي ينتج عنها كوارث كبيرة تكون نتيجة الأخطاء البشرية.

مشيرًا إلى أن واقعة حادث قطار محطة مصر نتج عن الخطأ البشري في المقام الأول، وكل الكوارث تكون نتيجة الخطأ البشري وغياب المهارات ونحاول حاليًا بناء أشخاص لديهم قدرة على التعلم ويكون ذات مستقبل أفضل ومشرق ومدرب على التكنولوجيا جيدًا خلال تطبيق نظام التعليم الجديد.