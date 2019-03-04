أخبار مصر | وزير التعليم العالي: "بلاش طب وهندسة".. والمستقبل في التكنولوجيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي: "بلاش طب وهندسة".. والمستقبل في التكنولوجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إن الطلب على التخصصات في مصر كثيرة جدًا، ناصحا أولياء الأمور بالبعد عن الطب والهندسة، مؤكدًا أن المستقبل في التكنولوجيا والتحول الرقمي، قائًلا: "مش عايزين نكمل في أحلام غير واقعية".

وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلال مؤتمر تطوير التعليم الذي تنظمه مؤسسة "أخبار اليوم"، أن مصر يوجد لديها فائض في المهارات، وسوف نستطيع تدريب المهارات وتصديرها للخارج في الدول التي تحتاجها، وقال أنه يوجد وظائف سوف تختفي وسوف يتم توفير وظائف جديدة، قائًلا: "نحاول ننقذ الخريجين من البطالة حتى يستطيعون إيجاد فرصة عمل".

وانطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر «التعليم في مصر» بدورته الثانية، اليوم الإثنين 4 مارس، التي تحمل عنوان «تطوير التعليم.. التحديات وآفاق النجاح»، تحت رعاية د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه مؤسسة «أخبار اليوم»، بالتعاون مع جامعة القاهرة.

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ويشهد المؤتمر حضور وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي، ووزير التعليم العالي د.خالد عبدالغفار، ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ووزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة، ووزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، ووزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي، ومكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس جامعة القاهرة د.محمد عثمان الخشت، والكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم.

وبدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي تم خلاله استعراض توصيات مؤتمر «التعليم في مصر» الأول وما تم تنفيذه من توصياته.

ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه المشروع القومي لتطوير التعليم، كما يناقش آليات تطور العقل المصري ودوره في إصلاح التعليم.

ويهدف مؤتمر «التعليم في مصر» في دورته الثانية، إلى المساهمة في زيادة إيقاع عملية تطوير التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ومساندة عملية الإصلاح.