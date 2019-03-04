أخبار مصر | تعرف علي شروط تكريم الأم المثالية من العاملات بالبنوك والتأمينات

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اكد النائب جمال عقبى نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للبنوك والتامينات، على اهمية الدور الذى تقوم به الام العاملة التى تؤدى واجباتها الاسرية فى بناء المجتمع والمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على الاختيار الجيد للاتى سيتم تكريمهن فى الاحتفال الذى تنظمه النقابة العامة منتصف الشهر الحال.

وجاء ذلك فى اجتماع سكرتارية المراة العاملة والطفل بالنقابة برئاسة شرين جابر، صباح امس للاعداد لهذا الاحتفال، بمشاركة مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك والتامينات ورائدات العمل المجتمعى.

وأشارت إلى أن النقابة العامة قد وضعت شروطا لاختيار المكرمات، من اهمها ان تكون فى اسرتها ابن من ذوى الاحتياجات الخاصة او شهيد، والا يزيد عدد الابناء عن ثلاثة اجتازوا مراحل التعليم فى ظل قصة كفاح فى تربيتهم والا يقل سن المكرمات فى قطاعات النقابة العامة عن 50 سنة متمتعين بحسن السير والسلوك فى عملهن.

"عمال مصر" يوافق علي التعديلات الدستورية

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وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية بالإجماع على التعديلات الدستورية، وأكدوا على ضرورة التحرك الإيجابى لمساندة التعديلات فى ضوء الإجراءات التى اتخذها مجلس النواب والتى لم تأت من فراغ وإنما هى انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير الضمانات لها.

وقرر الاجتماع الذى عقد برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تشكيل لجنة تشريعية مختصة لوضع رؤية عمال مصر فى تعديلات الدستور ووضع خطة للتحرك العمالى داخل مواقع العمل لتلقى مقترحات العمال فى التعديلات وشرح أهميتها.

كما استعرض النائب جبالى المراغى الاجراءات التى تمت داخل مجلس النواب وموافقة ممثلى العمال على التعديلات.. وقال ان انتماءنا الوطنى سيكون الأهم فى حواراتنا أثناء خطة تحركنا الجماعى بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة خلال الجولات الميدانية.

وأكدت القيادات العمالية على أهمية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث بعض المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها التنظيم النقابى لوضع الحلول الكفيلة لها عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية أو توفير الدعم الاجتماعى من الدولة للانشطة العمالية التى يقوم بها الاتحاد العام.