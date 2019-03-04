انت الان تتابع سقوط عجلة البوجي لقطار «أبو قير» بسيدي جابر (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أرشيفية

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان، صباح اليوم الإثنين، عن اعتذارها لتأخر قطار رقم "4015 - ركاب - أبو قير" نتيجة سقوط عجلة البوجي من إحدى العربات الخاصة به في محطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، وكذا بوجي عربة الباور من قطار رقم "900 - ركاب إسكندرية - القاهرة". وأكدت "السكك الحديدية"، في بيانها، أنه على الفور تم التنبيه بالاستعداد بآلات الرفع؛ لرفع عجلة البوجي والاستعداد بالسكك البديلة، مؤكدة أن "حركة القطارات لم تتأثر وتعمل بصورة طبيعية".

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