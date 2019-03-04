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انت الان تتابع سقوط عجلة البوجي لقطار «أبو قير» بسيدي جابر (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أرشيفية
أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان، صباح اليوم الإثنين، عن اعتذارها لتأخر قطار رقم "4015 - ركاب - أبو قير" نتيجة سقوط عجلة البوجي من إحدى العربات الخاصة به في محطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، وكذا بوجي عربة الباور من قطار رقم "900 - ركاب إسكندرية - القاهرة". وأكدت "السكك الحديدية"، في بيانها، أنه على الفور تم التنبيه بالاستعداد بآلات الرفع؛ لرفع عجلة البوجي والاستعداد بالسكك البديلة، مؤكدة أن "حركة القطارات لم تتأثر وتعمل بصورة طبيعية".
يأتي هذا العطل، بعد أيام من حادث "محطة مصر" الذي راح ضحيته 23 قتيلا وعشرات المصابين، وكشف بيان للنائب العام المستشار نبيل صادق، أن الجرار المتسبب في الحادث تقابل مع جرار آخر في أثناء سير الأول إلى مكان التخزين، ودوران الثاني على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابكهما، فترك قائد الجرار المتسبب في
يأتي هذا العطل، بعد أيام من حادث "محطة مصر" الذي راح ضحيته 23 قتيلا وعشرات المصابين، وكشف بيان للنائب العام المستشار نبيل صادق، أن الجرار المتسبب في الحادث تقابل مع جرار آخر في أثناء سير الأول إلى مكان التخزين، ودوران الثاني على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابكهما، فترك قائد الجرار المتسبب في الحادث كابينة القيادة دون اتخاذ إجراءات إيقاف المحرك الجرار، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر.
وأضاف النائب العام، أنه برجوع الجرار الآخر إلى الخلف لفك هذا التشابك، تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده، وانطلق بسرعة عالية متجها نحو المحطة فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير، ووقع الحادث.
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