تحذير من التعدي على أراضي مدينة الوراق الجديدة

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عاصم الجزار وزير الإسكان

حذر المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، في بيان له، اليوم الإثنين، المواطنين والجهات المختلفة من التعدي على الأراضى الواقعة داخل قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق "مدينة الوراق الجديدة" يتبع الهيئة، حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة، مؤكدا أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي.

وأضاف السباعي، أن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة وجهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.اقرأ أيضا| «الوزراء» يضع أهالي الوراق أمام 3 خياراتوصرح المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في سبتمبر الماضي، بأن مجلس

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