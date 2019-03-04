شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف فريق طبي للكشف على 3 أطفال مصابين بمرض وراثي بالعين بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، بتوجيه فريق طبي وسيارة إسعاف للكشف على 3 أطفال أشقاء من مركز ومدينة البداري يعانون من مرض وراثي في العين ونقلهم لمستشفى الرمد بمدينة أسيوط للخضوع للفحوصات اللازمة.

كان محافظ أسيوط قد تلقى استغاثة من والد 3 أطفال أشقاء بمركز البداري مصابين بمرض وراثي بالعين وحسب التقارير الطبية فإنهم مصابون بتلفيات تلونية بشبكية العينين وتليف بالعصب البصرى ويعانون من متلازمة «لورانس مون بيدل».

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وفور تلقيه الاستغاثة قرر المحافظ تشكيل لجنة من أيمن محروس رئيس مركز ومدينة البداري برفقة إخصائيين واستشاريين من مديرية الصحة للكشف المبدئي على الأطفال الثلاثة في منزلهم وتبين أنهم يعانون من ضمور في المخ وضمور في العصب البصري وأوصت اللجنة بضرورة نقلهم المستشفى لاستكمال الفحوصات وتم توفير سيارة إسعاف لنقل الأطفال إلى مستشفى الرمد بمدينة أسيوط للخضوع للفحوصات والأشعات اللازمة.

وكلف اللواء جمال نور الدين بضرورة متابعة حالة الأطفال وإطلاعه أولًا بأول بكافة التطورات الصحية لهم وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والمستشفى كما تواصل مع وزيرة الصحة وعرض حالة الاطفال الثلاثة مؤكده أنها ستتابع حالتهم عن طريق وكيل وزارة الصحة وأطباء مستشفى الرمد وسيتم نقلهم إلى القاهرة اذا استوجب الأمر ذلك.

وأكد المحافظ أن مكتبه وتليفونه الشخصي دائما مفتوح لتلقى شكاوى المواطنين والتواصل معهم لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.