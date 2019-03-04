شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سبورتنج يجهز مفاجأة لبطلة الإسكواش نور الشربيني بعد عودتها من شيكاغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد وردة، رئيس نادى سبورتنج الرياضي في الإسكندرية، إن النادي يستعد لتنظيم احتفالية خاصة لتكريم ابنة ولاعبة النادي نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا، والتي توجت ببطولة العالم للإسكواش لعام 2019 في شيكاغو الأمريكية، للمرة الثالثة في تاريخها.

وأضاف «وردة» في تصريحات لـ «المصري اليوم»: "سعيد باستعادة نور لقب البطولة العالمية مرة أخرى بعدما فقدتها العام الماضي"، مشيراً إلى أن النادي ومجلس الإدارة وأسرتها شجعوا اللاعبة معنويًا ورياضيًا، وقدموا الدعم اللازم لها للحفاظ على البطولة متمنياً لها التوفيق والحفاظ على البطولة، لأن الوصول إلى القمة سهل لكن الحفاظ عليها صعب.

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ولفت إلى أنه تواصل مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لحضور احتفالية خاصة يقيمها النادي لتكريم اللاعبة نور الشربيني، لكن لم يحدد الموعد انتظارًا لرد الوزير بهذا الشأن، مشيراً إلى أن اللاعبة تصل القاهرة اليوم الثلاثاء وستكون في النادي الأربعاء.

وفازت نور الشربيني على منافستها نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا، بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 11-5، 10-12، 15-13.

ويعد ذلك اللقب الثالث لنور الشربيني، حيث سبق أن توجت البطلة المصرية ببطولة العالم عامي 2015 و2016 على التوالي، بالبطولة التي تبلغ قيمة جوائزها المادية 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

بدورها أعربت نور الشربيني، بطلة العالم في الإسكواش لعام 2019، في تصريحات لها، عن سعادتها الغامرة بفوزها ببطولة العالم للمرة الثالثة وقالت :«سعيدة بتحقيق بطولة العالم ورغم أن السنة فيها 8 بطولات لكن دي أهم بطولة في العام، وسعيدة جدًا أن وصل للنهائي 4 مصريين».