شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحقق في تورط مؤسسات إعلامية بواقعة «وزير النقل المتوفى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق في الأخبار المفبركة التي تم بثها في عدد من وسائل الإعلام والصحف والمواقع المصرية والعالمية بشأن تعيين وزير جديد للنقل يُدعى محمد وجيه خلفًا للوزير السابق هشام عرفات.

وقال جمال شوقي، رئيس اللجنة لـ«المصري اليوم»، إن التحقيق يشمل كافة ملابسات الخبر محل الواقعة وكيفية تورط الوسائل الإعلامية في النقل من مواقع التواصل الاجتماعي، كما يشمل التحقيق جميع الوسائل الإعلامية التي نشرت الخبر المفبرك والتي نقلت عنها، لمخالفتها المعايير الصادرة من المجلس والتي تمنع النقل من وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل إعلامية أخرى دون التحقق من الأخبار المفبركة.

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وأضاف «شوقي» أن اللجنة تبحث إمكانية محاسبة كل الوسائل المتورطة في الواقعة سواء بفبركة الخبر أو نقله من وسائل أخرى، مشيرًا إلى أن لجنة الرصد تتعاون حاليًا مع «الشكاوى» لرصد كافة الوسائل التي سقطت في هذه المهزلة المهنية - بحسب وصفه - تمهيدًا لتطبيق اللائحة عليها.

وتابع: «اللجنة ستواصل اجتماعاتها غدًا لمناقشة تقرير لجنة الرصد الخاص بتلك الواقعة، كما سيتم استدعاء جميع المسؤولين عن نشر هذا الخبر في مختلف الوسائل الإعلامية»، كاشفًا عن أن هناك اتجاهًا داخل اللجنة لتوقيع الحد الأقصى من العقوبات المالية على جميع المتورطين والتي تصل لغرامة 250 ألف جنيه.

وشدد «شوقي» على أن اللجنة هدفها في الأساس منع وسائل الإعلام من النقل من بعضها البعض وتحري الدقة فيما تنشره قبل النشر، منعًا لانتشار الشائعات والبلبلة في المجتمع المصري.