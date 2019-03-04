شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مؤتمر المجلس العالمي للمطارات «ACI AFRICA 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، صباح الإثنين، فعاليات لجان مؤتمر المجلس العالمي للمطارات ACI إفريقيا 2019 في دورته الـ 61 تحت شعار «تعزيز نمو المطارات من خلال تعظيم العائدات من خارج مجال الطيران» والذي تستضيفه مصر في الفترة من 4 – 10 مارس الجاري بمحافظة الأقصر بمشاركة 400 عضو من ممثلي المنظمات الدولية وممثلي المطارات في 50 دولة إفريقية.

ومن المقرر أن تشهد اجتماعات لجان المجلس العالمي للمطارات لمنطقة أفريقيا على مدار اليوم مناقشة عدة موضوعات أبرزها اقتصاديات التشغيل والموارد البشرية وإجراءات السلامة الجوية والأمن والتسهيلات وكذلك ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس السابق في أبيدجان 2018 يليها اجتماع لجنة الأعضاء التنفيذيين لمجلس ACI بأفريقيا.