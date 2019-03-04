شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يُسلّم رئيس مجلس الشورى السعودي جائزة التميز البرلماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ونظيره الأردني المهندس عاطف الطراونة، الأحد، الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، جائزة التميز البرلماني من الاتحاد البرلماني العربي، أثناء أعمال المؤتمر الـ 29 للاتحاد المنعقد حاليا في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة رؤساء المجالس التشريعية البرلمانية في الدول العربية.

جاء التكريم تقديراً لإسهامات «آل الشيخ» وإنجازاته البرلمانية المتميزة في تفعيل أعمال الاتحاد البرلماني العربي وترسيخ الشورى والعمل البرلماني والمؤسساتي.

واعتبر «آل الشيخ» الجائزة، تقديراً من الاتحاد البرلماني العربي لدور المملكة العربية السعودية، وحضورها الداعم للدول العربية والعمل العربي المشترك في مختلف المجالات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مثمناً الجهود التي يقوم بها الاتحاد البرلماني العربي في دفع مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك بما ينعكس إيجاباً على الشعوب العربية.