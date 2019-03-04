شاهد فى دقيقة.. الفئات المستبعدة من دعم بطاقات التموين فى المرحلة الثانية‬

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتباراً من شهر مارس 2019 تطبيق إجراءات المرحلة الثانية من محددات استبعاد غير المستحقين مِن دعم البطاقات التموينية، حيث سيتم إعداد قائمة بأسماء غير المستحقين ضمن المرحلة الثانية ووضعها على الموقع الالكترونى على أن يتم الحذف الفعلى أول أبريل بعد تلقى الوزارة أى تظلمات من قبل البعض وفحصها. ‫”الخليج 365” ينشر أهم المعلومات عن استبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات فى المرحلة الثانية فى نقاط محددة. ‫ ‬ ‫ـ من يستهلك أكثر من 650 كيلو وات شهريا من الكهرباء ـ من تتعدى فاتورة المحمول الخاصة به أكثر من 800 جنيه شهرياً Advertisements ـ دفع مصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنويا فأكثر للطفل الواحد ـ امتلاك سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث ـ شاغلو الوظائف العليا. ـ المسافرون خارج البلاد بغرض العمل. ـ المحبوسين بأحكام قضائية نهائية .

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