شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة شباب القادة تطلق منصة الأنشطة الطلابية بمشاركة 50 مشروعا طلابيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف الجامعة الأمريكية غدا الثلاثاء، منصة الأنشطة الطلابية، التى تنظمها مؤسسة شباب القادة، بمشاركة وزراء التعليم العالى والاتصالات ووزيرة التضامن الاجتماعى، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد المصريين، والمهندس عادل حامد المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات، ومستشارين من وزارة التضامن ووزارة التعليم العالى وأساتذة من الجامعات المصرية وشركات القطاع الخاص وعدد من المؤسسات الإعلامية، وتعد هذه المنصة فرصة لتجميع كافة الأنشطة الطلابية على مستوى كل جامعات مصر.

وقال أحمد فتحى، المدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة، إن المنصة ستشهد عرضا لـ 50 نشاطا تم اختيارهم من بين 251 نشاطا طلابيا خلال الشهرين الماضيين من خلال لجنة متخصصة، لافتا إلى أنه سيكون هناك لجنة تحكيم متخصصة ستعمل على تقييم الـ50 نشاطا وسيتم توزيع الجوائز على المشروعات الفائزة.

وأضاف المدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة، فى محادثة هاتفية لليوم السابع، أن المؤسسة استلمت العديد من الأنشطة الضخمة من الطلاب ومن بينها مشروعات خاصة بتنمية المجتمع وتطوير العشوائيات وتصنيع السيارات، إلى جانب أن هناك مشروعات طلابية خاصة بمجال الزراعة، وتطوير نظام التعليم.

ولفت المدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة، إلى أن هذه المسابقة يشارك فيها القطاع الحكومى وكذلك القطاع الخاص والجانب الإعلامى، وسيتم من خلالها عرض 50 نشاطا طلابيا، وهم يحتاجون إلى أن يجدوا دعما من الحكومة لتنفيذ هذه الأنشطة الكبرى.

وأوضح فتحى، أن الجلسة الحوارية ستتضمن سؤال وزارء التعليم العالى والتضامن والاتصالات "ماذا سيقدمون لهؤلاء الطلاب أصحاب المشروعات المشاركة فى المنصة من أجل أن يشعروا بأن الحكومة تدعمهم؟"، مشيرا إلى أن فكرة المنصة تتمثل فى أنه منذ بداية دخول الطلاب المرحلة الجامعية يأتى دور الأنشطة الطلابية ليحاكى الحياة العملية ويساعد على بناء شخصية الطلاب وتطوير مهاراتهم إلى جانب الدراسة الأكاديمية، فكانت الأنشطة الطلابية من إحدى الأهداف التى حازت على اهتمام فريق مؤسسة شباب القادة، حيث كانت واحدة من معايير اختيار الطلاب للالتحاق ببرنامج القادة أن يكون الطالب قد شارك ببعض الأنشطة الطلابية لما فى ذلك من اكتساب خبرات عملية.

وأشار إلى أنه عند نزول فريق عمل مؤسسة شباب القادة الجامعات لتعريف الطلاب ببرنامج القادة تم التعرف على عدد كبير من الأنشطة الطلابية التى تعمل على ملفات كثيرة يمكن لها أن تؤثر تأثيرا إيجابيا بالمجتمع المصرى، وتم لمس المشكلة التى تواجه الأنشطة الطلابية فى جميع الجامعات المصرية.

وأوضح أن صعوبة الحصول على الدعم المادى وصعوبة التواصل مع الجهات المختصة لاستخراج التصاريح لتنمية واستدامة مشاريعهم أو تطبيق مبادراتهم لتنمية المجتمع، والاهتمام الإعلامى بالأنشطة الطلابية وعدم تسليط الأضواء على مشروعاتهم وأفكارهم بالقدر الكافى، وهو ما ستقدمه المنصة الطلابية غدا ، لافتا إلى أن هذه الأسباب دفعت المؤسسة إلى التعاون مع شركائها من القطاع الحكومى والقطاع الخاص لاستهداف تلك الأنشطة الطلابية من خلال عمل منصة تجمع الأنشطة من كل الجامعات المصرية لعرض أهدافها ودورها فى خدمة المجتمع.

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أحمد فتحى المدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة

الشباب المشاركين فى مشروعات مؤسسة شباب القادة

أحمد فتحى مع الشباب المشاركين بمشروعات المؤسسة