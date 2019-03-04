شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: وحدة لم الشمل لن تقتصر على المسلمين فقط بل لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن الدولة تهتم بالمجتمع وتعمل على استقراره، ومنها إزالة الخلاف بين الأسر ومقاومة العنف الذى تتعرض له المرأة والأطفال.

وأضاف صالح عباس خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى يعقد بمقر مشيخة الأزهر، لإطلاق برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذي ينفذه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة، لمواجهة التفكك الأسري والحد من ظاهرة الطلاق وتأهيل المقبلين على الزواج، أن وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف تقوم بعمل مهم فى مواجهة ارتفاع نسبة الطلاق بالمجتمع المصرى، لافتا إلى أن وزارة التضامن طلبت توقيع بروتوكول مع وحدة لم الشمل، نظرا لما تقوم به الوحدة من مجهودات فى مواجهة ارتفاع نسب الطلاق.

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وأضاف: المجتمع المصرى بطبعه مجتمع طيب، ونحن نعرف أن الدين النصيحة، وما يقدمه مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية من الأعمال التى يرضى الله عنها فإزالة الخلافات تقوية للبلاد والدين وليس العمل مقتصر على المسلمين، ونعمل فى وحدة الشمل على أن تكون خدماتها للمصريين جميعا.