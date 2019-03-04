شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تتعامل مع 6774 مشرداً وطفلا بلا مأوى بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فرق العمل المشتركة، التى تم تشكيلها من برنامج اطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ اجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى مساء أمس 6774 حالة مشرد وطفل بلا مأوى.

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع أنه تم التعامل أمس الأحد مع 66 حالة مشرد و 89 طفل بلا مأوى بإجمالى 155 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 81 حالة منها 41 حالة مشرد و 40 طفل بلا مأوى يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالى 32 حالة منهم 7 مشردين و 25 طفل بلا مأوى.

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و وتتنوع انواع التدخلات التي تقدم من الفريق الى المواطنين ما بين الايداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة، حيث تم امس توزيع 7 بطانية و 94 وجبة ساخنة عليهم ، ومازال الفريق يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والاطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ ،كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .