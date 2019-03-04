شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن تطعيم 16.5 مليون طفل ضد شلل الأطفال بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تخطي الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، المستهدف منها بنسبة إنجاز 101% بجميع محافظات الجمهورية، التى أطلقتها الوزارة يوم 24 فبراير الماضى واستمرت لمدة 4 أيام، ، حيث طعمت الوزارة 16 مليون و567 ألف و480 طفل، بزيادة أكثر من 190 ألف طفل عن المستهدف مع انطلاق "الحملة".

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن هذا الفارق جاء بسبب عدم تفرقة الدولة بين الأطفال المصريين والأجانب المتواجدين على أراضيها، موضحة أنه تم تطعيم الآلاف من الأطفال غير المصريين، بالمجان، من عمر يوم إلى 5 أعوام.

وأضاف أن "محافظة شمال سيناء" حققت أعلى مستهدف على مستوى الجمهورية، حين طعمت 105% من المستهدف لها، فيما كانت محافظة الوادي الجديد أقل المحافظات تحقيقاً لنسبة المستهدف، بواقع 97.5% منه.

من جانبه أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، أن أخر حالة شلل أطفال مسجلة في مصر، تعود لما قبل 14 عاماً، وأن الوزارة تنفذ حملات التطعيم سنوياً ضد المرض للتأكد من رفع المناعة المجتمعية للأطفال، واستمرار الحفاظ على خلو مصر منه.

Advertisements

وكشف "عيد" انه تم تطعيم 3 مليون و49 ألف و254 طفل أقل من عمر عام في "الحملة القومية"، كما تم تطعيم 13 مليون و518 ألف و226 طفل من سن عام حتى عمر 5 أعوام.

وأضاف "عيدد"، أنه تم تطعيم مليون و841 ألف و531 طفل في محافظة القاهرة، وتطعيم 869 ألف و101 طفل في السويس، 226 الف و686 طفل في الإسماعيلية، و217الف و340 طفل في دمياط، و380الف و98 طفل في الوادي الجديد، و 120 الف و355 طفل بمطروح، و689 الف و38 طفل في البحر الأحمر، ومليون و104 الف و913 طفل بمحافظة البحيرة، و716الف و445 طفل في الغربية، و538 الف و975 بمحافظة كفر الشيخ، و664 الف و411 طفل بالمنوفية، و987 الف 979 طفل بمحافظة الدقهلية.

وأشار" عيد" الى أنه تم تطعيم مليون و160 ألف 219 طفل في محافظة الشرقية، ومليون و113 ألف و138 طفل في القليوبية، ومليون و715 الف و509 في محافظة الجيزة، و631 ألف و511 طفل في الفيوم، و559 الف و696 طفل في بني سويف، 976 الف و917 طفل بالمنيا، 798 الف و961 طفل بأسيوط، و895 الف و 547 طفل بسوهاج، و568 و50 طفل بقنا، و252 الف و94 طفل بأسوان، 23 الف و710 بجنوب سيناء، 54 الف و965 طفل بمحافظة شمال سيناء، وأخيرا تم تطعيم 197 الف و240 طفل بمحافظة الاقصر.

وأكد على ان الوزارة ماضية فى تنفيذ الحملات الوقائية حرصا على الصحة العامة للمواطنين.