انت الان تتابع التعليم:بدء اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين فى 51 قاعة مجهزة فى عدة محافظات. وأكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم توفير 51 قاعة فى المديريات وتعقد على 15 فترة، الفترة عبارة عن 30 دقيقة و15 دقيقة راحة، والامتحان مكون من 40 سؤالا. وأوضح أن الامتحان، لا يحتاج إلى أى أمكياتيات ويستطيع المتقدم أن يعدل فى الامتحان والإجابات، ويحذر اصطحاب المحمول، كما أن الامتحان مصمم بشكل يصعب اختراقه أو تصوير الامتحان أو الغش أو أي شئ وهناك معايير أمان كبيرة ومختلفة"

وتابع نائب وزير التربية والتعليم،: "يجب أن يحظى جميع المتقدمين بنفس الفرصة"، مؤكدًا أن النتيجة تصل للمتقدم خلال يومان 48 ساعة بعدها يتم إخطاره للتوجه إلى الإدارة لاستلام وظيفته، كما أن الأسئلة كلها عبارة عن "اختيار من متعدد".وأشار إلى أن الامتحان مصمم لحفظ البيانات تحسبا لانقطاع الكهرباء أو حدوث عطل،

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