انت الان تتابع التعليم:بدء اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين فى 51 قاعة مجهزة فى عدة محافظات. وأكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم توفير 51 قاعة فى المديريات وتعقد على 15 فترة، الفترة عبارة عن 30 دقيقة و15 دقيقة راحة، والامتحان مكون من 40 سؤالا. وأوضح أن الامتحان، لا يحتاج إلى أى أمكياتيات ويستطيع المتقدم أن يعدل فى الامتحان والإجابات، ويحذر اصطحاب المحمول، كما أن الامتحان مصمم بشكل يصعب اختراقه أو تصوير الامتحان أو الغش أو أي شئ وهناك معايير أمان كبيرة ومختلفة"
وتابع نائب وزير التربية والتعليم،: "يجب أن يحظى جميع المتقدمين بنفس الفرصة"، مؤكدًا أن النتيجة تصل للمتقدم خلال يومان 48 ساعة بعدها يتم إخطاره للتوجه إلى الإدارة لاستلام وظيفته، كما أن الأسئلة كلها عبارة عن "اختيار من متعدد".وأشار إلى أن الامتحان مصمم لحفظ البيانات تحسبا لانقطاع الكهرباء أو حدوث عطل،
وتابع نائب وزير التربية والتعليم،: "يجب أن يحظى جميع المتقدمين بنفس الفرصة"، مؤكدًا أن النتيجة تصل للمتقدم خلال يومان 48 ساعة بعدها يتم إخطاره للتوجه إلى الإدارة لاستلام وظيفته، كما أن الأسئلة كلها عبارة عن "اختيار من متعدد".
وأشار إلى أن الامتحان مصمم لحفظ البيانات تحسبا لانقطاع الكهرباء أو حدوث عطل، حيث أن هناك معايير معينة للامتحان، مشيرًا إلى أنه تم تصميم بنك أسئلة يضم 12 ألف و818 سؤالا وكل معلم له امتحان مختلف بإجابة مختلفة، كما أنه تم التعاون مع المراكز الثقافية، وأيضًا المركز القومي للامتحانات لعمل أسئلة اللغات بالنسبة للمتقدمين للغات.
ولفت إلى ضرورة إحضار الرقم القومي للمتقدم وأيضًا البريد الإلكتروني له خلال لجنة الامتحان، وجارى الاستعلام الأمنى عن المتقدمين.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم:بدء اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.