انت الان تتابع «الزراعة» تعلن تصدير 514 ألف طن موالح للخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة: إنه "منذ بدء موسم تصدير الخضر والفاكهة للموسم الجديد، بلغت صادرات الموالح 514 ألف طن إلى جميع دول العالم وجارى الشحن والتصدير". وأضاف رئيس الحجر الزراعي، في تصريحات صحفية أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، منها تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

وأكد رئيس الحجر الزراعي، أن هناك إجراءات صارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة في التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة ووقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعي في تبخير باليتات