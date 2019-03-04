انت الان تتابع مصر تنتهي من أكبر مجمع طاقة شمسية في الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المهندس، محمد الخياط: إن "إجمالي الاستثمارات في مشروع مجمع الطاقة الشمسية بلغ 2.2 مليار دولار معظمها من مصادر تمويل دولية وإقليمية، وهذا يعكس جاذبية الاستثمار في مصر بصفة عامة، وقدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لما له من عائدات إيجابية على واجهة الاستثمار في أي دولة ومنها مصر، وكذلك التجانس والتفاهم ما بين المؤسسات الحكومية ومُؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، والجهات أيضًا القانونية في إعداد هذه المشروعات".

وأضاف الخياط، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، أمس، الأحد، أنَ نسبة الطاقة المتجددة في مصر تصل إلى حوالي 11% من الكهرباء المُنتجة وذلك من الشبكات الحالية، وهناكَ أيضًا حوالي 5% من المَشروعات قيد التنفيذ، وبالتالي هناك 16% حتى الآن قبل 2020.وأعلن مجلس الوزراء المصري قرب الانتهاء من تنفيذ أعمال مجمع