مصر تنتهي من أكبر مجمع طاقة شمسية في الشرق الأوسط

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قال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المهندس، محمد الخياط: إن "إجمالي الاستثمارات في مشروع مجمع الطاقة الشمسية بلغ 2.2 مليار دولار معظمها من مصادر تمويل دولية وإقليمية، وهذا يعكس جاذبية الاستثمار في مصر بصفة عامة، وقدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لما له من عائدات إيجابية على واجهة الاستثمار في أي دولة ومنها مصر، وكذلك التجانس والتفاهم ما بين المؤسسات الحكومية ومُؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، والجهات أيضًا القانونية في إعداد هذه المشروعات".
وأضاف الخياط، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، أمس، الأحد، أنَ نسبة الطاقة المتجددة في مصر تصل إلى حوالي 11% من الكهرباء المُنتجة وذلك من الشبكات الحالية، وهناكَ أيضًا حوالي 5% من المَشروعات قيد التنفيذ، وبالتالي هناك 16% حتى الآن قبل 2020.وأعلن مجلس الوزراء المصري قرب الانتهاء من تنفيذ أعمال مجمع
وأضاف الخياط، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، أمس، الأحد، أنَ نسبة الطاقة المتجددة في مصر تصل إلى حوالي 11% من الكهرباء المُنتجة وذلك من الشبكات الحالية، وهناكَ أيضًا حوالي 5% من المَشروعات قيد التنفيذ، وبالتالي هناك 16% حتى الآن قبل 2020.
وأعلن مجلس الوزراء المصري قرب الانتهاء من تنفيذ أعمال مجمع للطاقة الشمسية بأسوان، الذي يعد أكبر مجمع محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء في إفريقيا والشرق الأوسط.
ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة النظيفة المنتجة، فضلاً عن توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، وتفادى 2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا.
ويضم المشروع أيضًا 32 محطة شمسية بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي.
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