انت الان تتابع مصر للطيران تبدأ نقل أول أفواج المعتمرين الفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تسير شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، أولى رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية على متنها 250 معتمرا فلسطينيا، ضمن خط جوي يستمر حتى 5 يونيو القادم لنقل 13 ألف معتمر فلسطيني على متن 56 رحلة جوية. وأعلنت شركة مصر للطيران، عن تنظيم 4 رحلات يوم الاثنين من كل أسبوع، لنقل 1000 معتمر فلسطيني، على متن طائرتها من طراز إيرباص "330 /200"، في إطار الدور الريادي الذي تقوم به الشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وانتهت الصالة الموسمية بالمطار، من استعداداتها لاستقبال المعتمرين القادمين من معبر رفع الحدودي، تمهيدا لسفرهم إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.
وتوجه المعتمرون الفلسطينيون بالقاهرة، فور وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي، تمهيدا لسفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، بالشكر، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية على التسهيلات التي قدمت لهم، أثناء رحلتهم من معبر رفح حتى الميناء الجوي، وصولا إلى نقلهم على طائرات الشركة الوطنية مصر
وتوجه المعتمرون الفلسطينيون بالقاهرة، فور وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي، تمهيدا لسفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، بالشكر، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية على التسهيلات التي قدمت لهم، أثناء رحلتهم من معبر رفح حتى الميناء الجوي، وصولا إلى نقلهم على طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران إلى الأراضي المقدسة.
وقال المعتمرون: "نشكر المصريين حكومة وشعبا، ونشكر الرئيس السيسي على احترامه واستضافته لنا".
تجدر الاشارة، إلى أن السلطات فى مصر وافقت على عبور 20 ألف معتمر فلسطيني من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، لأداء مناسك العمر على أن يتم نقلهم من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري بواقع 1000 معتمر أسبوعيا إلى مطار القاهرة الدولي، ومن المقرر نقلهم إلى الأراضي المقدسة عبر رحلات شركة مصر للطيران.
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