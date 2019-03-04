شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن المصور الصحفي محمود شوكان من قسم الهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفرجت وزارة الداخلية، الاثنين، عن المصور الصحفي محمود شوكان. وأنهى شوكان إجراءات الإفراج من داخل قسم شرطة الهرم، بعد أن قضى عقوبة 6 شهور إكراه بدني لعدم سداده مبلغ الغرامة وقال طاهر أبوالنصر، محامي شوكان، إن موكله غادر قسم الهرم في السادسة صباحًا.

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