شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم الكبير لمدة 55 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاثنين، الصوم الكبير لمدة 55 يوما، ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم «أسبوع الآلام» والذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة، الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس في مصر وخارجها، حيث يقام قداس يومى بعد الانقطاع عن تناول أي أطعمة حيوانية أو مشتقاتها وكذا الأسماك خلال فترة الصيام التي تصل إلى نحو 15 ساعة.

الصوم الكبير عبارة عن 3 مراحل، الأربعين المقدسة في الوسط، ويسبقها أسبوع إما أن يعتبر تمهيدا للأربعين المقدسة، أو تعويضيا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام، يعقب ذلك أسبوع الآلام، وكان في بداية العصر الرسولي صوما قائما بذاته غير مرتبط بالصوم الكبير.