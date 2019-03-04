شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مؤتمر "التعليم فى مصر" بحضور 4 وزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر "التعليم فى مصر بدورتها الثانية التى تحمل عنوان: تطوير التعليم والتحديات وآفاق النجاح"، يشهد المؤتمر الذى يأتى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتنظمه جامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة أخباراليوم، كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

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