شكرا لقرائتكم خبر عن لمصر والمهجر.. البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد بوادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، قداس رسامة آباء كهنة جدد للخدمة بمصر والمهجر، وذلك بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

تلقت الكاتدرائية تزكيات الإيبراشيات المختلفة لرسامة (تعيين) آباء كهنة بها، وبعد التشاور مع أعضاء المجمع المقدس وأساقفة الإيبراشيات المعنية، يرأس البابا اليوم طقس رسامة الآباء الكهنة وفقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن المنتظر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا، للإعداد للخدمة داخل دير الأنبا بيشوى، على أن يتسلموا بعدها الخدمة فى إيبراشياتهم الجديدة.