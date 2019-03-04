شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أطفال صدمتهم سيارة نقل وفر قائدها هاربًا فى المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 3 أطفال مصرعهم وذلك إثر اصطدام سيارة نقل بهم حال مرورهم طريق كفر داود - السادات بجوار كوبرى السمك وفر هاربًا، تم نقلهم إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع 3 أطفال أحدهم تدعى جنى محمود عبد الحى 4 سنوات، وذلك إثر اصطدام سيارة بهم حال مرورهم طريق كفر داود - السادات بجوار كوبرى السمك.

انتقلت 3 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف بالمحافظة، شادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بالمحافظة، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.