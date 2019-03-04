خروج قطارى ركاب عن القضبان بمحطة سيدى جابر بالإسكندرية دون إصابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة صباح اليوم الإثنين، اعتذارها لتأخر قطار رقم 4015 ركاب ابو قير نتيجة سقوط عجلة البوجى من إحدى العربات بمحطة سيدى جابر وبوجى عربة الباور من قطار 900 ركاب إسكندرية - القاهرة. وأكدت هيئة السكة الحديد فى بيان أنه على الفور تم التنبيه بالاستعداد بآلات الرفع لرفع عجلة البوجى والاستعداد بالسكك البديلة وأن حركة القطارات لم تتأثر وتعمل بصورة طبيعية.

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