شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة مشروعات القوانين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمتابعة مشروعات القوانين التى تعمل عليها الحكومة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
كما يلتقى رئيس الوزراء اليوم، أيضا النائب الأول لرئيس البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية.
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