الشرطة تفحص 7 حالات اشتباه ضُبطوا في المنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق، وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

شارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومرور الجيزة، وقوات الأمن، وشرطة المرافق، وتأمين المناطق السياحية والأثرية، والحماية المدنية).

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وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 7 حالات اشتباه، 5 حالات لباعة متجولين، 4 خيالين وجمالين، وتنفيذ 17 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي مجال المرافق، تحت إشراف اللواء حسن الدماطي، تم رفع (35 كرسيًا- 20 ترابيزة– 13 استاندًا – 3 ثلاجات- 4 موازين- 12 ترولي – 21 طقطوقة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.