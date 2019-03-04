محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق، وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.
شارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومرور الجيزة، وقوات الأمن، وشرطة المرافق، وتأمين المناطق السياحية والأثرية، والحماية المدنية).
وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 7 حالات اشتباه، 5 حالات لباعة متجولين، 4 خيالين وجمالين، وتنفيذ 17 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
وفي مجال المرافق، تحت إشراف اللواء حسن الدماطي، تم رفع (35 كرسيًا- 20 ترابيزة– 13 استاندًا – 3 ثلاجات- 4 موازين- 12 ترولي – 21 طقطوقة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تفحص 7 حالات اشتباه ضُبطوا في المنطقة الأثرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.