أمن الجيزة: ضبط 15 ألف قرص مخدر و7 فرد خرطوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، بشن حملات مكبرة في مختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

Advertisements

وأسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 42 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك بمضبوطات بلغت 2530 جرام حشيش، 15 ألفا و350 قرصًا مخدرًا، 136 جرام هيروين، 290 جرام شادو و4820 جراما من مخدر الإستروكس.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 7 متهمين، عُثر بحوزتهم على 7 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم و27 طلقة مختلفة الأعيرة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.​