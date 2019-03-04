امرأة تُلقي بنفسها من الطابق الخامس في النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:
ألقت سيدة بنفسها من الطابق الخامس، قفزًا من شرفة شقتها، اليوم الاثنين، بسبب خلافات عائلية مع زوجها في منطقة النهضة.
وأبلغ أهالي المنطقة، شرطة النجدة بواقعة انتحار سيدة، بعد سقوطها من شرفة الطابق الخامس، فيما أشارت التحريات المبدئية إلى إلقاء السيدة نفسها، جراء خلافات نشبت مع زوجها، ومرورها بحالة نفسية سيئة.
وتُجري الأجهزة الأمنية تحرياتها وتجمع روايات شهود العيان، والجيران حول الواقعة، وحررت محضرًا للتحقيق.
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