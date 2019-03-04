"إلحقوا الحرامي".. كيف أنقذت "رنة موبايل" فيلا التجمع الخامس من السرقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

طاردت مباحث التجمع الخامس، لصًا حاول سرقة فيلا في الحي الأول، استشعر أصحابها لحظة دخوله المنزل، ما حال دون تنفيذ مخططه، وسقوطه في قبضة دورية أمنية كانت تمر لتفقد الحالة الأمنية فسمعوا استغاثة أصحاب الفيلا ولاحقوا المتهم حتى إلقاء القبض عليه.

ونجحت دورية أمنية، بقيادة الرائد أكرم أبوعمرة معاون مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، في القبض على عاطل، محل سكنه في مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وسبق اتهامه في 24 اتهامًا وقضية سرقة، أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية في الحي الأول حيث سمعت للقوات صوت استغاثة، صادرة من فيلا بمنطقة الحي الأول يصدح من داخلها "إلحقونا حرامي"، ولاحظت رجل يهرول في أحد الشوارع الخلفية للفيلا فطارده أفراد القوة وتمكنوا من القبض عليه.

Advertisements

وأٌقر المتهم، أمام المقدم محمد ملش، رئيس مباحث التجمع الخامس، بأنه تسلل إلى الفيلا في محاولة لسرقتها، لافتًا إلى أن نشاطه كان في مناطق مركز ديرب نجم، والشرقية.

وقال صاحب الفيلا إنه اكتشف تسلل اللص ليلًا أثناء استيقاظه على جرس هاتفه المحمول، ليفاجئ بصوت حركة غير معتادة أمام غرفة نومه، وحينما خرج لاستطلاع الأمر، لاذ اللص بالهروب من خلال شرفة الفيلا وأسوارها الخارجية، فحاول الاستغاثة بجيرانه، وتصادف مرور الدورية الأمنية التي ألقت القبض على المتهم.

وأخطر العقيد عمرو الوكيل، مفتش مباحث القاهرة الجديدة، العميد عبدالعزيز سليم رئيس القطاع، والذي أمر بتحرير محضر بالواقعة، أحاله اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.​