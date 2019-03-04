لحل أزمة العشوائيات.. "إسكان النواب" تطالب بتنفيذ المخططات العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، وزارات (الدفاع، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق، الزراعة، والري، والجهات المعنية الأخرى بتوزيع خرائط الأحوزة العمرانية على محافظات الجمهورية وفقًا لآخر تصوير جوي تم اعتماده وأجرته القوات المسلحة للقرى والمدن، والعزب والكفور، وجرى الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية لتنفيذ الحيز العمراني الجديد على الطبيعة؛ لحل أزمة الكتل السكانية المتاخمة للكتل السكانية القديمة، وتوطين الخدمات العامة وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقارى لمواطنى القرى والمدن بالمحافظات والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن.

وقال المهندس علاء والي، في بيان، الاثنين، إن إعداد المخططات العمرانية التفصيلية وتحديد الحدود الخارجية للحيز العمراني لكل مدينة أو قرية أو عزبة بثوابت أرضية وتوقيع نقاط الحيز العمراني؛ يمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية والتصدى لها حفاظًا على الرقعة الزراعية، في ظل وجود مجموعة من العقارات المخالفة وسط أراض زراعية حتى يمكن تحديد مصيرها.

وأكد "شعلان" أن هناك أزمة كبيرة ستواجه قانون التصالح في مخالفات البناء، وخصوصًا مع وجود مجموعة من العقارات المخالفة وسط أراضٍ زراعية، ولكنها تتمتع بكامل المرافق والخدمات، هل سيشملها القانون أم سيطبق عليها قانون الزراعة، أم سيتم استخدام الأحوزة العمرانية الجديدة في هذا الملف.​