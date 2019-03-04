اليوم.. انطلاق الدورة الثانية لـ"التعليم في مصر" برعاية رئيس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تنطلق فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر "التعليم في مصر"، اليوم الاثنين، بعنوان "تطوير التعليم.. التحديات وآفاق النجاح"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه مؤسسة "أخبار اليوم"، بالتعاون مع جامعة القاهرة.

يقام المؤتمر بأحد فنادق القاهرة بحضور الكاتب الصحفي، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الدكتور عبدالوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وعدد من قيادات التعليم وأولياء الأمور واتحاد الطلاب.