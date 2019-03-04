مصر | النيابة تأمر بحبس المتهم بذبح سائق "توك توك" بالسلام 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس المتهم بذبح سائق "توك توك" بالسلام 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة السلام بحبس المتهم بقتل سائق "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثاني، نجحت في القبض على المتهم بقتل سائق توك توك، وذبحه وإلقاء جثته خلف مدرسة خاصة بالنهضة، وذلك بعد مرور نحو شهر على حدوث الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من الأهالي، مفاده العثور على جثة ملقاة بجوار إحدى المدارس بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ.

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وأوضحت التحقيقات، أن المجنى عليه يدعى " مسعود"، يعمل مدرس، وسائق "توك توك" بمدينة السلام، وفقد حياته بعد اعتداء بالأسلحة البيضاء لسرقة " التوك توك" الخاص به، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط الجناة بعد تفريغ كاميرات المراقبة، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام ثاني، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثه "مصطفي م" سائق "توكتوك" مقتولا وملقي بأحد الشوارع، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.