انت الان تتابع السيسي يوجه بإنشاء صندوق سيادي بمحافظة الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم اجتماعا لدراسة إنشاء صندوق سيادي بمحافظة الإسكندرية وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق لإدارة الأصول الغير مستغلة بنطاق الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، واللواء علاء عبدالله وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمستشار القانوني لوزارة الاستثمار.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية: إن "الصندوق السيادي لمحافظة الإسكندرية يهدف إلي تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول المحافظة، وذلك فى ضوء خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب