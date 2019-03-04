شكرا لقرائتكم خبر عن «الطرق والكباري»: أعمال إصلاح كوبري «كفر الجمال» تستغرق شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، أن تقرير اللجنة المشكلة عقب حادث انهيار كوبري المشاة بكفر الجمال إثر اصطدام سيارة نقل كبيرة محملة بونش به لمخالفتها قيود الارتفاع، للنظر في كفاءة الكوبري والأجزاء الخرسانية والمعدنية الخاصة به، سيصدر خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الهيئة، في بيان صحفي، الاثنين، إلى أن عمليات إصلاح الكوبري ستستغرق نحو شهرين، حيث سيتم إصلاح الأجزاء المعدنية التالفة بالكوبري لأن تكلفة إعادة بنائه من جديد ستصل إلي ما يقارب الـ10 ملايين جنيه.

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يسقط فيها كوبري مشاة على الطريق الزراعي، بسبب اصطدام سيارة نقل به لمخالفة حمولتها، وهي كباري كفر علوان وميت حلفا وكفر أبوجمعة ومؤخرا كوبري كفر الجمال.

وطالب عدد من أهالي وطلاب قرى كفر الجمال ودندنا وعزبة حسن الذين كانوا يستخدمون الكوبري، بتحويله إلى نفق مثل أنفاق الحدادين وزكي المتواجدين في نطاق الطريق الزراعي بدلا من إصلاح الكوبري المتهالك ولتلافي مشاكل اصطدام سيارات النقل الثقيل به.

من جانبه، كشف الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، أنه كلف بتشكيل لجنة فنية لدارسة وضع هياكل بارتفاعات كباري المشاة بمسافات قبيل كل كوبري للمشاة تفاديا لحوادث تصادم السياران النقل الثقيلة بالكباري، مشيرا ان السبب فى تعدد حوادث سقوط كبارى المشاه على الزراعى هو عدم التزام السائقين بالحمولات المحددة والارتفاعات القانونية فوق مركباتهم.