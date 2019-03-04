شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة الطريق أعلى المقطم بسبب حادث تصادم 3 سيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخص فى حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق فى المقطم ، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى المقطم بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .